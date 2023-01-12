Экс-футболиста сборной Замбии загрызли его же собаки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Замбии Филемон Мулала погиб в результате нападения на него его же собак, сообщает ESPN.

Трагедия произошла в Лихтенбурге (ЮАР) в субботу, когда супруга 60-летнего Мулалы обнаружила его без признаков жизни в саду дома. Выяснилось, что она не придала значения лаю напавших на супруга собак: дом находится на оживленной улице, и они часто лаяли на прохожих, а также проезжавших мимо машин.

Позднее собак изъяли сотрудники Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Мулала провел шесть матчей за сборную Замбии, забив три гола.