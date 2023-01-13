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Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом коньковым ходом на дистанции 15 км в рамках этапа Кубка России в Сыктывкаре.

Время победителя – 33 минуты 43,1 секунды.

Ближайших преследователей Большунов опередил почти на 50 секунд. Второе место с отставанием в 47,1 секунды занял Артем Мальцев. Одновременно финишировали Алексей Шемякин и Илья Порошкин (+47,9), за которыми в итоговом протоколе закреплено третье место.

лыжные гонки лыжный спорт Александр Большунов
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