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Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России, опередив Большунова

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Лыжник Александр Терентьев стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по лыжам в Сыктывкаре.

Время победителя – 2 минуты 59,77 секунды.

Вторым с отставанием в 0,46 секунды стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Оба спортсмена представляют Архангельскую область.

В тройку сильнейших в спринте попал выступающий за Татарстан Иван Горбунов. Его отставание от Терентьева составило 2,90 секунды.

лыжные гонки лыжный спорт Александр Большунов Александр Терентьев Иван Горбунов
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