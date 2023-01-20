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Нидерландский футболист Депай перешел из "Барселоны" в "Атлетико"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай стал игроком "Атлетико", сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Перешедший из "Барселоны" 28-летний форвард подписал с "Атлетико" контракт на два с половиной сезона.

Депай играл в "Барселоне" с 2021 года, выиграв с ней Суперкубок Испании. Также он чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов в составе ПСВ, обладатель Кубка Англии в составе "Барселоны". Вместе с партнерами со сборной Нидерландов завоевал бронзу ЧМ-2014.

футбол Испания
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