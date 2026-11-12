Майкл Каррик покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" отправил Майкла Каррика в отставку с поста главного тренера команды, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Кадровое решение клуб объяснил низкими результатами команды в нынешнем сезоне. В десяти турах чемпионата Англии МЮ набрал 8 очков и находится в зоне вылета – на 18-м месте.

Клуб приступил к поискам нового тренера.

"Майкл был и всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед". Как и в бытность игроком, он на протяжении всего своего пребывания в клубе демонстрировал высочайший уровень преданности делу и профессионализма. Его лидерские качества и достижения в прошлом сезоне навсегда останутся в памяти", - говорится в заявлении.

45-летний Каррик возглавил МЮ в январе этого года, под его руководством команда финишировала на третьем месте в АПЛ.

Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, шесть раз выиграв Суперкбок Англии, пять раз – чемпионат Англии, два – Кубок Футбольной лиги, по разу – Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы УЕФА, клубный чемпионат мира.

Завершив карьеру игрока, Каррик в 2018 году вошел в тренерский штаб МЮ, в 2021 году стал и.о. главного тренера команды. С 2022 по 2025 год возглавлял "Мидлсбро".