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Итальянская биатлонистка лишилась золота ЧЕ из-за стрельбы по чужим мишеням

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов пересмотрел результаты женской индивидуальной гонки (15 км) на чемпионате Европы в Швейцарии, сообщается на сайте IBU.

Выяснилось, что показавшая с одним промахом итальянка Микела Каррара поразила две чужие мишени вместо своих. В результате вместо одного неточного выстрела у нее стало три промаха. Это отодвинуло спортсменку в итоговом протоколе на 11-е место.

При этом в итальянской команде подтвердили факт того, что Каррара поразила, две чужие мишени.

Победителем гонки признана немка Лиза Мария Шпарк, изначально показавшая второе время.

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