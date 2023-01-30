Емельяненко-младший пожелал брату Федору легкой победы в последнем в карьере бое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко пожелал старшему брату, Федору Емельяненко уверенной победы в заключительном поединке в карьере.

"Рано утром 5 февраля мой брат Федор проведет свой последний бой в ММА. Надеюсь его победа будет такой же легкой, как этот наш поединок!" - написал Емельяненко-младший в телеграме, сопроводив текст видео с их боя, который Федор Емельяненко выиграл за несколько секунд.

Как сообщалось, Федор Емельяненко проведет поединок против чемпиона Bellator американца Райана Бейдера. Бой-реванш пройдет в Лос-Анджелесе и пройдет в статусе главного на турнире Bellator 290. Ожидается, что для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

На счету 46-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и шесть поражений. 39-летний Бейдер выиграл 30 боев, потерпел семь поражений.

Ранее многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко заявил, что Александр разорвал с ним отношения из-за постоянных упреков в свой адрес.