Генсек Федерации киокушин России погиб в Донбассе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Федерация киокушин России (разновидность карате - ИФ) сообщила о гибели генерального секретаря организации, чемпиона Европы 2010 года Сергея Увицкого.

"Ужасная и трагическая новость, в которую пока невозможно поверить, постигла российский киокушин и всю спортивную семью нашей страны. На Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ "Союз" при выполнении боевой задачи погиб Генеральный Секретарь ФКР Сергей Увицкий", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

"Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Поэтому завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины ... Федерация киокушин России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея и всем тем, кто имел счастье знать этого светлого человека....покойся с миром....мы будем помнить о тебе всегда", - отмечается в сообщении.