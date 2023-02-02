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РФС с партнерами учредили компанию для сбора статистики и аналитики матчей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российская цифровая платформа, собирающая статистику и аналитику футбольных матчей RuStat и учрежденная Российским футбольным союзом и партнерами, зарегистрирована как юридическое лицо, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Российский футбольный союз получил 10 процентов, еще по 20 процентов - три партнера.

Об участии РФС в проекте сообщал президент РФС в конце декабря 2022 года. Отечественная платформа призвана заменить американскую платформу InStat.

"Мы приняли решение участвовать в проекте RuStat - это статистика, аналитика, важная цифровая платформа, которая позволяет аккумулировать статистику по матчам - объем беговой работы, технических действий, все клубы и футболисты пользуются ей. Мы пользовались InStat, но он уже больше не российский, её купила американская компания, и теперь она станет для нас недоступна. Мы приняли решение создать свой российский продукт, который будет востребован не только футболом, но и другими видами спорта", - рассказал Дюков.

футбол РФС Спарл-Интерфакс
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