Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой зарплаты в ФК "Томь"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о невыплате зарплат работникам футбольного клуба "Томь", сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Общая сумма задолженности по зарплате составила порядка 27,5 млн рублей.

"Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО "ФК "Томь", свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба", - говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 "Томь" финишировала на 14-м месте в первенстве ФНЛ (ныне - Первая лига), что позволило сохранить прописку в лиге. Однако на следующий сезон клуб не смог получить лицензию. В конце мая прошлого года на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование клуба из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров.

После этого "Томи" не удалось пройти лицензирование и в ФНЛ-2 (ныне - Вторая лига) из-за нарушения сроков подачи документов.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпромнефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В 2022 году, согласно сообщению ФК "Томь", он вел переговоры с "Газпромом" по продлению договора, и отказа не было.

Ранее "Томь" выступала и Российской премьер-лиге, главном дивизионе отечественного футбола.