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Алексей Волков стал генеральным менеджером ХК "Трактор"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Волков занял пост генерального директора челябинского "Трактора", сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Соглашение со специалистом подписано на два года", - говорится в сообщении.

42-летний Волков - воспитанник свердловского хоккея, в России вратарь играл за "СКА-2-Автомобилист", "Крылья Советов-2", за "Салават Юлаев", московское "Динамо", "Спартак", "Витязь", ХК МВД, "Атлант" и "Кубань". В 2012 вместе с "Динамо" выиграл Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В составе сборной России стал чемпионом и серебряным призером чемпионатов мира среди игроков не старше 20 лет.

Также Волков выступал в различных лигах североамериканского хоккея.

После завершения профессиональной карьеры с 2015 по 2018 годы работал ассистентом генерального менеджера в "Автомобилисте", а также главным специалистом в скаутской службе московского ЦСКА, с которым стал чемпионом в сезоне 2018/2019. Последние два года Алексей Волков был генеральным менеджером "Авангарда". Вместе с омским клубом специалист выиграл Кубок Гагарина (2021).

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