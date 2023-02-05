Марафон "Белые ночи" в Петербурге вновь пройдет в ночь на 12 июня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Марафон "Белые ночи", традиционно проходящий в Петербурге, как и год назад стартует 11 июня вечером, сообщили организаторы.

"Открылась регистрация на легендарный марафон "Белые ночи", который состоится 11 июня 2023 года. Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики", - говорится в сообщении

В этом году марафон пройдет в 32-й раз "и сохранит традиции, полюбившиеся участникам за годы его проведения".

"Этим летом бегунов ждут две дистанции на выбор – 10 км и 42,2 км, – завораживающая красота летнего Санкт-Петербурга, особенная атмосфера белых ночей и, конечно, традиционный вечерний старт. В 2023 году марафон пройдет в ночь с воскресения на понедельник: старт основной марафонской дистанции состоится в 22:00, а забега на 10 км – на час раньше – в 21:00", - отметили организаторы.

"Маршрут забега по традиции пройдет по центральным улицам и набережным Северной столицы. "Медный всадник", Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловская крепость, Смольный собор – далеко не все достопримечательности, которые будут вдохновлять бегунов во время марафона на новые спортивные достижения", - отмечается в сообщении.

Многие из предыдущих рекордов марафона держатся больше 20 лет. Рекорд на марафонской дистанции был установлен в 2003 Николаем Керимовым. Он преодолел 42,2 км за 2 ч. 11 мин. 46 сек., а рекорд среди мужчин в забеге на 10 км держится уже более 30 лет – его в 1992 году установил Дмитрий Капитонов с финишным временем 28 мин. 59 сек. Среди женщин рекордсменкой на дистанции 10 км с 2003 года является Юлия Громова, она преодолела 10 км за 32 мин. 05 сек.

Онлайн-регистрация продлится до 11 мая.