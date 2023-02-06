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Проводящий сборы в Турции ЦСКА сообщил, что игроки находятся в безопасности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА, который проводит в Анталье тренировочные сборы, находится вдалеке от эпицентра землетрясения в Турции, заявила его пресс-служба.

"В связи с последними новостями о землетрясениях в Турции хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Угрозы жизни игроков, тренеров и персонала нет, - говорится в сообщении. - Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых".

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более 1 тыс. человек, в соседней Сирии - почти 600. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшей катастрофой за последнее столетие. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 и последовавшие афтершоки привели к обрушению зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

Землетрясение в Турции

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футбол ЦСКА Турция
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