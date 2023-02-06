Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Светлана Ромашина во время выступления Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина объявила о решении завершить карьеру.

"(...) хочется объявить - я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье", - заявила Ромашина телеканалу "Матч ТВ".

По словам Ромашиной, осознание того, что Олимпиада-2020 в Токио была последним для нее стартом, пришло не сразу.

"Окончательное решение, мне кажется, пришло позже. Наверное, какая‑то часть меня понимала: куда уже, выиграла столько, домой в семью надо. Но спорт — это такой наркотик, от которого очень сложно отказаться с учетом того, что понимаешь - ты можешь быть лучшим в мире. Сначала мне потребовалось время для отдыха, восстановления, и вот тогда пришло окончательное понимание, что как спортсмен я сделала абсолютно все. А сейчас есть куда двигаться, есть в каком направлении развиваться. Естественно, это связано со спортом и синхронным плаванием", - заявила она.

Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. На прошедшей летом 2021 года летней Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали – в соревнованиях групп и в дуэтах (со Светланой Колесниченко). Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.