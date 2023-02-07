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Российские спортсмены на сборах в Турции не пострадали от землетрясения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов сообщил, что российские спортсмены, находящиеся на тренировочных сборах в Турции, не пострадали от прошедших землетрясений.

"Среди пострадавших членов спортивных сборных команд Российской Федерации нет", - написал Брюсов в своём телеграм- канале.

По линии ЦСП, согласно единому календарному плану, на сборах в Турции находятся трековые велогонщики - 16 спортсменов и восемь тренеров (сбор с 1 по 28 февраля в Алании), 31 спортсменов и семь тренеров по парусному спорту проводят сборы в Бодруме с 24 января по 8 февраля, 29 стрелков и восемь тренеров тренируются со 2 по 17 февраля в Мерсине, 14 спортсменов и девять тренеров по триатлону с 20 января по 18 февраля работают в Алании, ещё 14 атлетов и семь тренеров по триатлону будут тренироваться с 3 февраля по 23 марта.

Также на территории Турции находятся четыре члена спортивных сборных команд РФ по паралимпийским видам спорта.

Турецкие СМИ со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD) 7 февраля сообщают, что число жертв мощного землетрясения увеличилось до 3381 человека.

Турция Россия
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