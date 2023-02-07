"Урал" выкупил у "Спартака" полузащитника Сунгатулина
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Фаниль Сунгатулин продолжит карьеру в "Урале" на постоянной основе, сообщает пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба.
"Фаниль перешел в наш клуб из стана красно-белых (где был капитаном молодежки) на правах аренды прошлым летом. После того, как 21-летний полузащитник отлично проявил себя, ему предложили продолжить карьеру в "Урале", - говорится в сообщении.
В составе "Урала" Сунгатулин сыграл в 16 матчах.