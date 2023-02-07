Второй с начала февраля американский баскетболист покинул "Зенит"
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Зенит" прекратил сотрудничество с американским игроком Томасом Вимбушем, сообщает пресс-служба петербургской команды.
"Американский форвард покидает нашу команду", - говорится в сообщении.
Вимбуш провел за "Зенит" 27 матчей. Он стал обладателем Суперкубка России. На последних секундах матча против московского ЦСКА победу "Зениту" принес точный трехочковый бросок Вимбуша. В результате американец был признан MVP турнира.
Ранее в феврале "Зенит" покинул американский центровой Ричард Соломон. Также команду пополнил американский защитник Трент Фрейзер.