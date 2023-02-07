В "Локомотиве" заявили о намерении подписать контракт с Дзюбой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный директор ФК "Локомотив" Дмитрий Ульянов заявил, что клуб действительно планирует подписать контракт с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым.

"Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы "Локомотиву" в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент", - приводит слова Ульянова "Спорт-Экспресс".

"Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования", - заявил спортивный директор "Локомотива".

Последним клубом Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор", Смольникова – московское "Торпедо". Оба 34-летних футболиста добились наиболее значимых успехов в карьере в составе петербургского "Зенита".