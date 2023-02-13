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Футболиста "Зенита" Малкома не расстроил срыв перехода в ПСЖ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Малком заявил, что сорвавшийся трансфер во французский "Пари Сен-Жермен" не повлиял на его настроение.

"Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с "Зенитом". Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от "ПСЖ" мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении", - приводит слова 25-летнего бразильца "Чемпионат".

"Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял", - сказал футболист.

Об интересе ПСЖ к Малкому стало известно в январе этого года.

"ПСЖ напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого", - подчеркнул спортсмен.

Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года, стал в составе петербургской команды трехкратным чемпионом России. Также он играл в бразильском "Коринтиансе" и французском "Бордо". Малком – победитель Олимпиады-2020 в Токио.

футбол Малком Зенит ПСЖ
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