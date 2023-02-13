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"Авангард" и "Витязь" вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" и "Витязь" (Московская область) обеспечили себе места в списке участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В понедельник "Авангард" одержал победу над минским "Динамо" на своем льду – 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).

Это позволило "Авангарду" набрать 77 очков и стать недосягаемым для занимающего девятое место в Восточной конференции нижнекамского "Нефтехимика" (64). "Авангард" - на пятой строчке.

В свою очередь, поражение минчан оказалось на руку "Витязю" (72), который точно не опустится ниже топ-8 в Западной конференции. В настоящее время "Витязь" играет в гостях против "Нефтехимика". Подмосковная команда занимает в Западной конференции шестое место (72 очка). За оставшиеся две путевки борьбу ведут череповецкая "Северсталь" (66), минское "Динамо" (63), московский "Спартак" (60).

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