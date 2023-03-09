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"Ференцварош" Черчесова проиграл "Байеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского клуба "Ференцварош" уступили немецкому "Байеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забиил Керем Демирбай (10-я минута) и Эдмонд Тапсоба (86).

Ответная встреча пройдет 16 марта в Будапеште.

Главным тренером "Ференцвароша" является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

Результаты других матчей:

"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:0.

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2.

"Унион" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 3:3.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

футбол Станислав Черчесов Венгрия
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