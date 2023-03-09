"Ференцварош" Черчесова проиграл "Байеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского клуба "Ференцварош" уступили немецкому "Байеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забиил Керем Демирбай (10-я минута) и Эдмонд Тапсоба (86).
Ответная встреча пройдет 16 марта в Будапеште.
Главным тренером "Ференцвароша" является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
Результаты других матчей:
"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:0.
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2.
"Унион" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 3:3.
Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.