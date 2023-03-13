Тренер сборной Польши по гребле выступил против отстранения россиян

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться санкциям по политическим мотивам, считает тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык.

"Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более, я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в теннисных турнирах Большого шлема или ATP Tour", - приводит слова Крыка TVP Sport.

"Наверное, всегда найдутся защитники, люди, которые объяснят, что дело каждого спортсмена нужно рассматривать индивидуально. Как тренер и спортсмен, я тоже не хотел бы, чтобы кто-то исключал меня из соревнований по каким-то политическим причинам", - добавил тренер.

"Тем более карьера в спорте ограничена 10-15 годами. Вы можете быть бизнесменом или журналистом до пенсии, до 65 лет или даже немного дольше. У спортсмена же, к сожалению, узкая временная рамка, Олимпиада проходит раз в четыре года", - отметил Крык.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, включающих осуждение спецоперации России на Украине.