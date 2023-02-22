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МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не рассматривает в ближайшее время снятие санкций, наложенных на российских и белорусских спортсменов из-за проведения РФ спецоперации на Украине, говорится в релизе МОК, посвященном годовщине СВО.

"Санкции были введены в феврале 2022 года, а затем были усилены и подтверждены недавним решением Олимпийского саммита 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций прислушались к рекомендации МОК.

МОК также принял решение не проводить на территории РФ и Белоруссии международных турниров, запретить национальные символы стран, а также не допускать официальных лиц этих государств на спортивные мероприятия.

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