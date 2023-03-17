"Ференцварош" Черчесова выбыл из Лиги Европы УЕФА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

По сумме двух встреч команда в 1/8 финала уступила немецкому "Байеру".

Ответная игра прошла в Венгрии в ночь на пятницу по московскому времени и завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. С аналогичным счетом - также в пользу "Байера" - ранее завершилась и первая встреча, в Германии.

В результате "Байер" вышел в четвертьфинал, а "Ференцварош" выбыл из еврокубков. Между тем, венгерский клуб участвовал в весенней стадии еврокубков впервые за 47 лет.