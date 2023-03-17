"Спартак" продлил контракт с американо-белорусским хоккеистом Принсом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Шэйн Принс подписал новое соглашение со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Контракт будет действовать один год.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард стал вторым по результативности в "Спартаке", набрав 35 (17+18 по системе "гол+пас") очков в 50 матчах. Этого, однако, не хватило команде для выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Родившийся в США и игравший за клубы НХЛ "Оттава" и "Нью-Йорк Айлендерс" Принс перешел в "Спартак" в 2022 году. В 2020 году, будучи игроком минского "Динамо", получил гражданство Белоруссии и теперь играет за сборную этой страны.