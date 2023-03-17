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"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" и повел в серии плей-офф КХЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение магнитогорскому "Металлургу".

Матч, состоявшийся в Омске в пятницу, завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу "Авангарда".

На шайбу американского нападающего "Авангарда" Рида Буше (11-я минута матча) "Магнитка" ответила голом форварда Семена Кошелева (32). В дополнительное время решающий гол реализовал нападающий хозяев Арсений Грицюк (69).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу омичей.

Следующий матч команды, которые представляют Восточную конференцию КХЛ, проведут в Омске 19 марта.

Авангард Металлург КХЛ
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