ЦСКА обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем льду победил ярославский "Локомотив" в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, состоявшаяся в Москве в пятницу, завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили армейцы Ярослав Дыбленко (46-я минута) и Павел Карнаухов (50).

На 58-й минуте матча "Локомотив" снял вратаря и вывел на лед шестого игрока, но это не привело к изменению счета.

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отдал голевой пас при втором взятии ворот и возглавил список бомбардиров плей-офф, набрав по системе "гол+пас" 10 очков (4+6).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч команд, которые представляют Западную конференцию КХЛ, состоится в Москве 19 марта.