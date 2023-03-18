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"Локомотив" одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" победили "Краснодар" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 3:2. "Краснодар" лидировал в матче с отрывом в два мяча, отличились Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39). "Локомотив" сравнял благодаря точным ударам Дмитрия Баринова (47) и Максима Глушенкова (51). На 65-й минуте Артем Дзюба вывел "Локомотив" вперед и принес своему клубу победу.

На последних минутах первого тайма Дзюба не реализовал пенальти.

Обе команды заканчивали матч вдесятером: у "Локомотива" на 72-й минуте был удален Игорь Смольников, у "Краснодара" - на 63-й минуте Кристиан Рамирес.

"Краснодар" занимает восьмое место в таблице чемпионата, набрав 29 очков. "Локомотив" идет на 11-й позиции, у клуба 22 очка.

В следующем туре "Локомотив" сыграет с "Пари НН", "Краснодар" - с "Химками".

Локомотив Краснодар
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