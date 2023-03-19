Эдвардс защитил титул чемпиона UFC, победив Усмана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Британский боец смешанного стиля Леон Эдвардс нанес поражение нигерийцу Камару Усману в титульном поединке за пояс UFC в полусреднем весе.

Бой, прошедший на турнире UFC 286 в Лондоне, растянулся на все пять раундов, по оценкам судей победителем признан Эдвардс. В результате британец защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

31-летний Эдвардс выиграл 21-й бой в карьере в ММА при трех поражениях. 35-летний Усман проиграл третий поединок при 20 победах.