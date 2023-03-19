Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Александр Головин. Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия и полузащитник французского "Монако" Александр Головин пропустят мартовский сбор национальной команды России по футболу, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом "Монако", тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра", - сказал старший врач сборной Владимир Хайтин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что Джикия в матче 20-го тура РПЛ против "Оренбурга" получил мышечную травму бедра.

Ранее стало известно, что полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук из-за травмы также не примет участие в сборе.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 27 марта. 23 марта в Тегеране россияне проведут товарищеский матч против иранцев. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Петербурге сыграют против сборной Ирака.