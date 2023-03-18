Футболист Миранчук из-за травмы не сыграет в мартовских матчах сборной России
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук из-за травмы не примет участие в мартовском сборе национальной команды России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) в субботу.
"Итальянский клуб официально известил РФС о травме приводящей мышце бедра", - уточняется в сообщении.
Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 27 марта. 23 марта в Тегеране россияне проведут товарищеский матч против иранцев. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Петербурге сыграют против сборной Ирака.