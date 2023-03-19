ЦСКА обыграл "Локомотив" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем льду нанес поражение ярославскому "Локомотиву" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, состоявшаяся в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:2, 0:1). За "Локомотив" отличились Денис Алексеев (4 мин) и Максим Березкин (33). В составе армейцев, которые отыгрались с 0:2, шайбы забросили Максим Мамин (35), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44).

Григоренко также отдал голевой пас при первом взятии ворот "железнодорожников", нападающий ЦСКА единолично возглавил список бомбардиров плей-офф, набрав по системе "гол+пас" 12 очков (5+7).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команд, которые представляют Западную конференцию КХЛ, состоится в Ярославле 21 марта.