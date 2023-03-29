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Дзюба признан футболистом месяца в чемпионате России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига признала нападающего московского "Локомотива" лучшим футболистом РПЛ по итогам марта.

Как сообщается на сайте РПЛ, за кандидатуру Дзюбы проголосовали почти 48 процентов болельщиков. В голосовании легенд РПЛ Дзюба набрал два голоса, также за него отдали три голоса из пяти эксперты телеканала "Матч Премьер".

34-летний Дзюба выступает за "Локомотив" с зимы 2023 года. В марте футболист провел три матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Локомотив РПЛ
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