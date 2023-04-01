ВФЛА одобрила кандидатуру Мащенко на пост главного тренера сборной по легкой атлетике

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики по итогам тайного голосования одобрил кандидатуру Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной команды России.

"Он набрал наибольшее число голосов. Теперь кандидатуру Руслана Михайловича должно согласовать министерство спорта РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА в субботу.

На пост главного тренера претендовали шесть человек, после обсуждения программ всех кандидатов, которое состоялось в субботу, прошло тайное голосование. По итогам первого тура во второй прошли Мащенко и Яков Петров. Во втором туре победу одержал Мащенко.

Мащенко - чемпион Европы 1998 года в помещении в беге на 400 метров, является старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега.

С 2015 по 2021 год главным тренером сборной России по легкой атлетике был олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. Позднее исполняющей обязанности главного тренера национальной команды была Ирина Привалова.