"Сочи" в меньшинстве обыграло "Динамо" в 21-м туре РПЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над "Динамо" (Москва) в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Москве - 2:0 в пользу "Сочи". Голы забили Ванья Дркушич (67-я минута) и Тимофей Маргасов (74-я).

На 24-й минуте вратарь "Сочи" Сослан Джанаев был удален за фол в своей штрафной площади. Игрок "Динамо" Даниил Фомин не смог реализовать назначенный пенальти.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, у команды 35 очков. "Сочи" идет на восьмой позиции (31 очко).

В 22-м туре соперником "Динамо" станет московский "Спартак", игра пройдет 8 апреля. "Сочи" днем позже встретится с самарскими "Крыльями Советов".