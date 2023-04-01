"Локомотив" разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" крупно обыграли соперников из "Пари Нижний Новгород" в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дубль в составе "Локомотива" оформил Артем Дзюба (15-я и 31-я минуты), также отличились Дмитрий Баринов (26) и Антон Миранчук (90+2).

"Локомотив" не проиграл ни одного матча в весенней части чемпионата, победная серия клуба насчитывает 4 игры. Московская команда поднялась на 11-е место, имея в активе 25 очков. "Пари НН" занимает 13-е место, у клуба 19 очков.

В следующем туре "Локомотив" сыграет с лидером чемпионата "Зенитом" (Санкт-Петербург). "Пари НН" встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 9 апреля.