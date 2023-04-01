Кержаков покинул пост главного тренера "Кармиотиссы" спустя два месяца после назначения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский тренер Александр Кержаков покинул пост наставника кипрского футбольного клуба "Кармиотисса", сообщила пресс-служба команды.

"Спасибо, мистер Кержаков. Наш клуб продолжает свой курс с членами существующей технической команды", - говорится в сообщении.

Кержаков возглавил "Кармиотиссу" 8 февраля. Под его руководством клуб провел семь матчей, в которых дважды выиграл, один раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Ранее Кержаков тренировал юношескую сборную России, клубы "Томь" и "Нижний Новгород". Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.