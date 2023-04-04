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Российская шорт-трекистка Просвирнова решила сменить гражданство на датское

Российская шорт-трекистка Просвирнова решила сменить гражданство на датское
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку россиянка Софья Просвирнова объявила о том, что будет выступать за сборную Дании.

"В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании", - написала спортсменка в соцсетях.

"Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом, датским конькобежцем, супругом спортсменки - ИФ) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы", - объяснила Просвирнова.

"Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства", - заявила она.

Просвирнова – участница Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, на чемпионатах мира она по два раза завоевала серебряные и бронзовые медали.

Софья Просвирнова
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