Отец хоккеиста Матвея Мичкова найден мертвым

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Отец хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова погиб, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

"Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб", - говорится в сообщении.

"Хоккейный клуб "Сочи" приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь", - отмечается в тексте сообщения.

Как сообщалось, Мичков-старший ушел из арендованной с сыном сочинской квартиры 2 апреля в 21:00, произнеся фразу "Сейчас вернусь", и не вернулся.

Воспитанник пермского хоккея 18-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года защищает цвета в "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.