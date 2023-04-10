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Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону
Ян Непомнящий во время второго матча против Дин Лижэня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над представителем Китая Дин Лижэнем во второй партии проходящего в Астане матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий в понедельник играл черными фигурами, партия завершилась после 29-го хода.

Счет после второй партии стал 1,5:0,5 в пользу россиянина. Следующая пройдет 12 апреля.

Россиянин участвует в матче как победитель турнира претендентов. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

Ян Непомнящий
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