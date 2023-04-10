Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Ян Непомнящий во время второго матча против Дин Лижэня Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над представителем Китая Дин Лижэнем во второй партии проходящего в Астане матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий в понедельник играл черными фигурами, партия завершилась после 29-го хода.

Счет после второй партии стал 1,5:0,5 в пользу россиянина. Следующая пройдет 12 апреля.

Россиянин участвует в матче как победитель турнира претендентов. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.