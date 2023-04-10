"Ференцварош" продлил контракт с Черчесовым

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер венгерского клуба "Ференцварош" россиянин Станислав Черчесов заявил о продлении трудовых соглашений с ФК.

"Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год - до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

59-летний экс-наставник сборной России возглавил "Ференцварош" в 2021 году, привел клуб к выигрышу чемпионата и Кубка Венгрии.