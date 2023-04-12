Шлеменко проведет бой против Эномото в апреле

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок против имеющего японские корни швейцарца Ясубея Эномото 21 апреля в Москве.

Бой возглавит четвертый турнир суперсерии "ФКР ПРО" по профессиональному кикбоксингу, сообщили организаторы соревнования

Шлеменко – боец MMA, выступает на профессиональном уровне с 2004 года. Известность получил за выступление на турнирах Bellator в MMA, где одержал 12 побед и стал одним из самых успешных бойцов промоушена. Эномото - боец смешанных единоборств из Швейцарии с японскими и перуанскими корнями. Эномото выступает в полусреднем и среднем весе. Бывший чемпион M-1 Global.

"Трехраундовое противостояние Александра Шлеменко и Ясубея Эномото будет второй встречей после поражения швейцарца от "Шторма" в поединке, который прошел по правилам MMA. Стиль Шлеменко — жесткая рубка, хайкики, бэкфисты. "Швейцарский самурай" Эномото — силен не только в BJJ, но и в ударке. Бой между ними по правилам кикбоксинга без возможностей перевода в партер на "кулаках и ногах" — обещает быть интересным и рассудит их противостояние. Победит самый техничный и выносливый", - сказал член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Лев Мазараки.

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков отметил, что организация "ведет активную работу по популяризации этого вида спорта, подтверждение этому серия зрелищных турниров по правилам кикбоксинга ФКР ПРО в течение всего сезона 2023 года".

"Отрадно видеть, как спортсмены из других видов единоборств, выбирают кикбоксинг для участия в турнирах, значит спорт развивается. В поединках участвуют как легендарные бойцы, уже медийно известные, так и профессионалы, начинающие свою карьеру. Все это привлекает к нашему виду спорта внимание широкой аудитории и желание им заниматься", - сказал Хасиков.

В со-главном поединке вечера на ринг выйдет россиянин Мариф Пираев, его соперником московского дагестанца станет представитель стиля BJJ Родриго Капорал из Гонконга. Их прошлая встреча закончилась решением судей в пользу Родриго. Для Пираева этот бой будет дебютом в кикбоксинге.