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Проигравший со счетом 0:15 клуб исключили из Второй лиги

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ессентуки" прекращает участие в соревнованиях Второй лиги из-за отзыва лицензии, сообщается в соцсетях команды "Спартак"-Нальчик", которая должна была с ним сыграть в пятницу.

"В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022-2023 годов у команды "Ессентуки", матч 24 тура Первенства Второй Лиги ФНЛ между командами "Ессентуки" г.Ессентуки и "Спартак-Нальчик" г.Нальчик" 14 апреля 2023 года не проводится", - говорится в сообщении.

Текст сопровождается картинкой с афишей матча, на которой крупными буквами нанесено слово CANCELLED, означающую отмену игры.

Снятию "Ессентуков" с соревнований предшествовало поражение таганрогскому клубу "Форте" со счетом 0:15. "Ессентуки" - аутсайдер своей группы, команда набрала 5 очков в 23 матчах, одержав одну победу и дважды сыграв вничью.

Спартак-Нальчик Вторая лига Ессентуки
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