Латыпову вручен кубок как лучшему биатлонисту сезона-2022/23

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров вручил награду Эдуарду Латыпову, признанному лучшему биатлонисту страны в сезоне-2022/23.

Церемония состоялась в рамках пресс-конференции в Москве в среду.

"Рад, что получило выиграть общий зачет, отрадно, что я третий год подряд становлюсь лучшим в рейтинге. Сезоном доволен, победил в Кубке Содружества и общий зачет, к сожалению, в Кубке России не удалось победить, н овсе впереди. Думаю, сезон провел на 4,5 балла из пяти", - сказал Латыпов.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, уфимский спортсмен Латыпов занял первую строчку в рейтинге СБР.

Ранее Кубок лучшей биатлонистки сезона-2022/2023 был вручен трехкратной чемпионки страны Виктории Сливко.