Биатлонист Латыпов рассказал о желании иностранцев выступать с россиянами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Лучший биатлонист России сезона-2022/2023 Эдуард Латыпов заявил, что иностранные спортсмены разочарованы доминированием норвежцев и ждут возвращения россиян и белорусов.

"Каждому хочется выступать при высокой конкуренции, смотрибельность падает, постоянно выигрывает Норвегия, это мало кому нравится. Популярность вида спорта снижается, нет интриг на трассе, где сильнейшие спортсмены выясняют отношения", - рассказал Латыпов на пресс-конференции в среду.

"Все спортсмены-иностранцы, с которыми я общаюсь, поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись. Есть комитет спортсменов, которые старались услышать нас и донести нашу позицию до IBU. Мы также общаемся, поздравляем друг друга с победами, общение сохранилось, они нас ждут", - отметил он.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях по рекомендации МОК.