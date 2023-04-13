Волейболист Спиридонов подписал контракт с клубом ОАЭ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по волейболу в составе сборной России Алексей Спиридонов заявил, что стал игроком команды "Аль-Джазира" из ОАЭ.

"Подписал контракт с клубом "Аль‑Джазира" из ОАЭ на время проведения Кубка страны", - приводит слова Спиридонова "Матч ТВ".

Предыдущим клубом 34-летнего спортсмена был катарский "Аль-Ахли". В России играл за "Искру", "Урал", "Факел", казанский "Зенит", "Енисей".

Помимо золота чемпионата Европы-2013, Спиридонов в составе сборной России выиграл Мировую лигу в 2011 и 2013 годы.