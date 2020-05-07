Волейболист Спиридонов сообщил о нападении на него при выходе из банка

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны неизвестных, покидая офис одного из банков в Москве.

В своем твиттере Спиридонов написал, что один из нападавших был вооружен ножом. Но это, по словам спортсмена, не помешало ему дать им отпор.

"Еле отбился, жив вроде!" – написал Спиридонов.

"Берегите себя!" – напутствовал он.

В настоящее время Спиридонов является волейболистом уфимского "Урала", он играет на позиции доигровщика. Он – чемпион Европы (2013) и двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013) в составе сборной России.