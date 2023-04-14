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Миллиардер Харрис близок к покупке клуба НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордные $6 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Миллиардер Джош Харрис, сооснователь инвестиционной компании Apollo Global Management, близок к соглашению о приобретении команды по американскому футболу "Вашингтон Коммандерс" за $6 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Если сделка состоится, "Коммандерс" станет самой дорогой спортивной командой в истории. Текущий рекорд был установлен в прошлом году, когда глава Walmart Inc. Роб Уолтон купил "Денвер Бронкос", также представляющую Национальную футбольную лигу (НФЛ), за $4,6 млрд.

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По словам источников, в сделке в качестве миноритарного инвестора может принять участие звезда баскетбола Мэджик Джонсон.

Харрис и его бизнес-партнер Дэвид Блитцер уже владеют несколькими командами из разных видов спорта, включая баскетбольный клуб из Филадельфии 76ers, хоккейную команду "Нью-Джерси Дэвилс", а также английский футбольный клуб "Кристал Пэлас".

Ранее сообщалось, что на "Коммандерс" также претендует основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос совместно с рэпером Jay-Z.

Действующий владелец вашингтонской команды Дэн Снайдер неоднократно становился объектом общественной критики. В частности, он долгое время отказывался сменить название команды (раньше она называлась "Редскинс", что переводится как "краснокожие"), повышал цены на билеты и делал противоречивые высказывания. Кроме того, при нем результаты команды были крайне слабыми - последний раз она выходила в плей-офф в 2007 году.

Национальная футбольная лига Джош Харрис
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