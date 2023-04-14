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Даниил Квят выступит на ЧМ по гонкам на выносливость под флагом Италии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Даниил Квят выступит в составе Lamborghini Squadra Corse на чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2024 году, сообщается на сайте команды.

Отмечается, что в соревнованиях 28-летний Квят будет участвовать с итальянской лицензией.

В 2023 году россиянин будет выполнять функции тест-пилота.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". Они принял участие в 110 гонках, трижды попал на подиум. Лучший результат – на Гран-при Венгрии в 2015 году, когда он финишировал вторым.

Даниил Квят Италия Формула-1
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