Зидану предложили 120 млн евро за работу в клубе Роналду

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии рассматривает кандидатуру французского специалиста Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды, сообщает Marca.

Согласно информации, 50-летнему Зидану предложен контракт на сумму 120 млн евро за два сезона. Сторона тренера на это предложение пока не отреагировала.

Некоторое время назад "Аль-Наср" отправил в отставку главного тренера команду француза Руди Гарсию.

Одним из футболистов команды является португальский нападающий Криштиану Роналду: он провел несколько сезонов в мадридском "Реале", когда наставником этой команды был Зидан.